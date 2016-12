Viatura para operações táticas em presídios é entregue à Agência Penitenciária

Outros veículos irão reforçar a frota da Agepen a partir de janeiro, segundo Stropa, entre eles oito carros-cela, para transporte de presos, provenientes de convênio do Governo do Estado com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) / Assessoria

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu, nesta terça-feira (20), uma Van Ducato, na terceira etapa do Programa MS Mais Seguro, realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Com investimentos na ordem de R$ 108,4 mil, a nova viatura será utilizada para transporte dos agentes penitenciários em operações táticas e reforço em situações de crise em unidade prisionais.

“Essa viatura era uma necessidade da Agepen, para deslocarmos nossos servidores para o desenvolvimento de trabalhos operacionais e intervenção rápida em caso de motins, rebeliões e para reforço nas operações pente-fino, que realizamos rotineiramente”, explica o diretor-presidente da agência penitenciária, Ailton Stropa Garcia. “Sensíveis às nossas necessidades, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, atenderam a mais essa demanda”, complementou, após o recebimento das chaves da Van Ducato das mãos das autoridades, durante solenidade realizada na praça Ary Coelho, na Capital.

Outros veículos irão reforçar a frota da Agepen a partir de janeiro, segundo Stropa, entre eles oito carros-cela, para transporte de presos, provenientes de convênio do Governo do Estado com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) . “Também receberemos três ônibus, algumas caminhonetes 4×4, uma SUV e vários veículos convencionais”, explicou o dirigente.

De acordo com o diretor-presidente, a Agepen também está em processo de aquisição de armas de diferentes tipos e outros equipamentos, definidos a partir de estudos feitos por uma comissão formada por servidores penitenciários, com apoio da Diretoria de Operações da autarquia e da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal (DPOE). Ele informou, ainda, que algumas armas, fruto de doações de outras instituições da segurança, irão para a carga da Agepen.

Além disso, um total de 150 coletes multiameaças, nível 2, que já estão sendo utilizados pelos agentes penitenciários em serviço, foram entregues à Agepen em setembro, através do MS Mais Seguro, com investimentos de R$ 499.570,00. Além da proteção balística convencional, o equipamento proporciona proteção adicional contra ataques com armas ou objetos perfurantes e pontiagudos.

Dentro desse processo de aperfeiçoamento dos trabalhos, a Agepen mantém em andamento um curso para a formação de 438 novos agentes penitenciários, que iniciaram a fase de estágio nessa terça-feira (20), em unidades penitenciárias e administrativas da capital.

Durante a entrega de equipamentos e viaturas, o secretário José Carlos Barbosa informou que a nomeação e posse dos novos agentes já está prevista para ocorrer em janeiro.

Após a parte teórica, os alunos começaram agora a conhecer de perto o trabalho que irão desenvolver, conforme a área de atuação, sendo orientados por profissionais da carreira e acompanhados por instrutores da Escola Penitenciária, que coordena o curso de formação.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, a fase de formação dos novos agentes, que é eliminatória e classificatória, prossegue até o dia 23 do próximo mês e, os aprovados, estarão aptos para nomeação, posse e iniciarem na carreira efetivamente. “É um reforço extremamente necessário e que melhorará a segurança e ajudará nos trabalhos desenvolvidos em nossas unidades prisionais”, finalizou Stropa

Veja Também

Comentários