Vândalos invadem e ateiam fogo em escola municipal de Campo Grande

Vândalos invadiram a Escola Municipal Luiz Cavallon, no bairro Universitário, em Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (26) e colocaram fogo em uma sala de materiais esportivos, que ficou completamente destruída. Seis suspeitos foram identificados e ao serem ouvidos negaram ter incendiado o colégio.

De acordo com o boletim de ocorrência, à 1h15 (de MS), o guarda municipal que estava trabalhando no local foi avisado, por telefone, que algumas pessoas estariam fazendo algazarra no pátio do colégio, na avenida Ana Luiza de Souza.

Um morador viu fumaça saindo pelo telhado e chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas. O fogo destruiu os materiais usados em aulas de educação física.

A guarda municipal fez rondas, encontrou três suspeitos, que negaram ter colocado fogo na escola e eles indicaram mais três pessoas, como responsáveis pelo incêndio.

Os nomes e os endereços das pessoas ouvidas foram incluídos no boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Aulas

A secretaria de educação informou que um técnico vai fazer uma vistoria na escola agora pela manhã. O período ainda é de férias escolar.

