Trio faz irmãs reféns para roubar R$ 70 mil e é preso após tiro e cerco da PM

Um rapaz de 18 anos e outro de 27 foram presos e um adolescente de 16 apreendido por fazer duas irmãs reféns dentro de casa, na noite de sábado (18), no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, e tentar roubar dinheiro e joias. Os três têm passagem por roubo.



De acordo com a polícia, por volta das 23h (de MS), as irmãs, uma estudante de 24 anos e uma gerente de vendas de 31, ouviram um barulho e pelo sistema de segurança viram os suspeitos pulando o muro da casa. Elas avisaram outra irmã que não estava no local e esta acionou a polícia.

O trio rendeu as duas irmãs e pediam por dinheiro e armas de fogo. Quando a polícia chegou, os suspeitos fizeram as vítimas de escudo, atiraram em direção aos militares e só se entregaram quando viram que o local estava cercado.



Conforme a polícia, os suspeitos entraram no local porque queriam roubar R$ 70 mil e duas armas que afirmavam haver lá. No entanto, o cofre que há na casa estava vazio e quando os militares chegaram os bandidos tinham separado para levar R$ 3.753, joias e danificado o sistema de armazenamento de imagens das câmeras de segurança. A casa ficou toda revirada.



Este foi o segundo caso de roubo em residência com reféns, em Campo Grande. Na noite de sexta-feira, bandidos renderam um casal e roubaram diversos objetos.



