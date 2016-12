Traficante sai pela porta de prisão após fingir ser outro detento

As forças desegurança pública em Mato Grosso do Sul fazem buscas por um preso de 38 anos, que fugiu após se passar por outro detento da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

O diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Ailton Stropa, informou que abriu uma sindicância após a fuga e que existe a suspeita de uma possível ameaça ou conivência por parte do jovem com alvará de soltura.

"A fuga ocorreu na última quarta-feira e, desde então, estamos realizando as buscas aqui no estado e também em São Paulo. As polícias Federal e Rodoviária Federal também foram acionadas. Anderson Rodrigo de Araújo Dias, 38 anos, preso por tráfico de entorpecentes, saiu no lugar de Felipe Keller Carvalho, de 19 anos, preso por violência doméstica (ameaça). Ambos estavam há apenas seis dias na penitenciária", afirmou Stropa.

Ainda conforme o presidente, para burlar a segurança, Anderson respondeu ao confere por Felipe e até recebeu atendimento na chefia disciplinar e de um advogado se passando pelo outro interno. Quando o oficial de justiça foi cumprir o alvará de soltura, o interno também fingiu ser o outro.

"Assim que a troca foi constatada a direção do presídio comunicou as forças de segurança e as buscas necessárias estão sendo realizadas. A Agepen instaurou sindicância para apurar os fatos, sendo que, logo após a descoberta, o alvará de soltura foi cumprido para pessoa certa e Felipe foi solto. Já Anderson é considerado foragido", ressaltou.

