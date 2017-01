Tiroteio mata um e deixa outro ferido no centro de Ponta Porã

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após tiroteio na manhã desta terça-feira (24) no centro de Ponta Porã, sul de Mato Grosso do Sul. Segundo o site Ponta Porã Informa, atiradores efetuaram disparos contra uma caminhonete por volta das 10h30.



A vítima seria Victor Hugo Colman, que dirigia pela Rua Tiradentes quando um outro veículo bateu em seu automóvel e atiradores desceram atirando. Vários disparos foram efetuados contra a vítima, que morreu na hora.



Como os automóveis bateram, atiradores abandonaram o veículo e até o fuzil usado no crime ainda no local. Após ser alvejada, a caminhonete conduzida pela vítima ainda teria atropelado um motociclista, que foi socorrido em estado grave.



Ainda de acordo com o site, um passageiro estaria na caminhonete, junto com Victor, mas não há informação dele ter sido atingido pelos tiros.

