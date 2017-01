"Ta pensando o que, rapaz. Sô polícia, cara!”, disse Ricardo Moon antes de matar empresário Adriano

O empresário foi morto por sete tiros no dia 31 de dezembro de 2016 durante uma discussão de trânsito na avenida Ernesto Geisel / Divulgação

O policial rodoviário federal Ricardo Su Moon denunciado pela morte do empresário Adriano Correa, na última segunda-feira (23), pelo Ministério Público do Estado (MP-MS), discutiu durante todo o tempo que manteve contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Em um momento, o policial diz desconfiar de um dos ocupantes da caminhonete.

PRF: Vocês três estão loucos! Aê rapaz.

Vítima: (Ininteligível) de boa veio.

PRF: Tão. Tão sim

Vítima: (Ininteligível) bebe um pouquinho a mais e

PRF: Vocês fecho (sic) eu aqui, quase que bate comigo. Tudo errado! Vai mandar a viatura então, por favor?

Ciops: Só um minuto.

{Vozes sobrepostas ao fundo}

PRF: Vou apresentar sim. Vou apresentar.

Vítima: (Ininteligível). Só apresentou a arma para nóis (sic).

PRF: Vou apresentar. Ó, vocês em atitude suspeita. O rapaz que tá com cara de suspeito.

Vítima: Quem é suspeito aqui?

PRF: O rapaz de trás aí. Pedi para o rapaz de trás aí, eu pedi.

Vítima: (Ininteligível).

PRF: E daí cara? Eu pedi. (Ininteligível) e se você tá com uma arma atrás aí, e não... {vozes sobrepostas}

O empresário foi morto por sete tiros no dia 31 de dezembro de 2016 durante uma discussão de trânsito na avenida Ernesto Geisel. Conforme a investigação, o policial rodoviário seguia pela avenida Ernesto Geisel e quando passava pela rua Pimenta Bueno foi fechado pela caminhonete dirigida pelo empresário e ocupada por mais duas pessoas. Tanto as vítimas quanto o policial confirmam a fechada.

Quando o policial chamou a polícia, logo depois do crime, ele falou sobre a fechada.

PRF: (Ininteligível). Vou te mostrar, rapaz. Tá entendendo? Tá pensando o quê, rapaz. Sô polícia, cara!

Ciops: Polícia Militar emergência.

PRF: (Ininteligível). Alô. Alô.

Ciops: Polícia Militar emergência.

PRF: Ô. Ô. Por favo. Manda uma viatura aqui que tem um motorista aqui que tá com indício de embriaguez. Eu tô aqui na Geisel, eu tô aqui na Geisel com... Aqui perto do parquinho cara e...

Ciops: O que que tá acontecendo aí, jovem? Não tô entendendo.

PRF: É que eu quase tive um acidente por causa desse cara aqui, eles estão batendo boca comigo e o motorista tá bêbado. Tá. Ele tá indicando índice, indício de embriaguez.

Vítima: Você também tá bêbado então.

PRF: Não! Não tô não. Eu tô indo pro trabalho, rapaz!

PRF e vítima discutem por alguns instantes

Ciops: Ô jovem, o que aconteceu aí? O cara tá conduzindo o veículo aí? O que eu é?

PRF: É o seguinte. O cara, o cara fez uma barbeiragem aqui. Quase entrei num acidente e tá batendo boca comigo.

{Vozes sobrepostas ao fundo}

PRF: Tem três passageiros suspeitos aqui. Eu sou PRF tá. Tem três passageiros suspeitos aqui tá.

O policial rodoviário se identifica na ligação.

Ciops: Não só um minuto. Qual é seu, qual que é seu QRA jovem?

PRF: Meu QRA é PRF Moon.

Ciops: Moura?

PRF: Moon. Eme, o, o, ene.

Ciops: Moon.

Depois que finaliza a ligação, o aparelho continua gravando a discussão entre os envolvidos. O policial justifica porque atirou contra a caminhonete das vítimas.

PRF: Ameaçaram. Ameaçaram. Por isso que eu tive que me defender, entendeu? Três contra um. Tá! Então. Vamo espera a PM chegar aqui pra resolver então. Beleza.

Vítima: Tá bom (ininteligível).

PRF: Beleza? Vocês fizeram errado. Vieram bater boca e quer avançar em mim. {Vozes sobrepostas}

Vítima: (Ininteligível) a arma.

{Vozes sobrepostas}

Abuso

Questionada sobre a legalidade da atitude do policial, a delegada afirmou que não cabe à Polícia Civil afirmar se houve ou não abuso de autoridade durante a abordagem. "A questão de comportamento de abordagem ou não é questão administrativa e vai ser verificada através da corregedoria da PRF. O trabalho da Polícia Civil é apurar o fato de homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio", finalizou.

Investigação

O inquérito foi concluído com 531 páginas e encaminhado ao Poder Judiciário, respeitando prazo estabelecido quando o réu está preso. Os delegados plantonistas Enilton Zalla Pires, que atendeu o local do crime no dia 31 de dezembro, e João Eduardo Davanço, que fez o flagrante, participaram das investigações, concluídas pela delegada Daniela Kades, da 1ª DP.

Segundo a delegada, 20 pessoas foram ouvidas e 15 consideradas testemunhas. O policial permanece preso à disposição da Justiça e a Polícia Civil aguarda ainda laudos que não ficaram prontos e que serão anexados a um inquérito complementar.

