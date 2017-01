Suspeito por roubo morre após atirar em policiais do Batalhão de Choque

Suspeito atirou em direção aos agentes e foi atingido por dois tiros no tórax / Divulgação

Um jovem de 19 anos morreu, na madrugada deste domingo (29), ao trocar tiros com a polícia, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, por volta das 4h (de MS), o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BpChoque), recebeu uma denúncia anônima, sobre uma residência na rua das Perdizes, que seria usada como esconderijo de criminosos e na casa teria uma motocicleta roubada.

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Os agentes reagiram e o suspeito foi atingido por dois tiros no tórax.

O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa, porém, morreu ao dar entrada no hospital. Ainda de acordo com a polícia, ele tinha várias passagens, inclusive por roubo e homicídio. Uma pistola 765 foi apreendida.

Dois homens e uma mulher que estavam na casa vão ser conduzidos para prestar depoimento. O caso vai ser registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Centro de Campo Grande.

