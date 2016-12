Suspeito de matar ambulante é preso no interior de São Paulo

Saiba Mais ASSASSINATO Polícia identifica suspeitos de agredirem ambulante até a morte no metrô de SP; veja o vídeo

Preso na noite desta terça-feira (27), Ricardo Nascimento Martins, um dos suspeitos de agredir e matar o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas na estação Pedro 2º do Metrô de São Paulo, disse a jornalistas estar "arrependido".

Questionado sobre a agressividade dele e do primo Alípio Rogério Belo dos Santos, que segue foragido, Ricardo afirmou que "estava alterado" por ter consumido "cachaça", mas que isso não justificava a agressão ao ambulante. "O certo é a gente pagar."



Ricardo foi detido na região de Campinas, no interior do Estado, e levado ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), na capital paulista. Ele deve ser transferido a uma delegacia e ser submetido a depoimentos com testemunhas nesta quarta-feira (28).



Ricardo Nascimento Martins, de 21 anos, foi preso na noite desta terça-feira (27). Ricardo foi detido em Itupeva, na região de Campinas, no interior do Estado, e levado para a capital.

O suspeito estava escondido na casa de um amigo em Itupeva e os policiais do Decade (Departamento de Capturas Especializadas) prenderam Ricardo no fim da noite desta terça-feira (27). Ele foi trazido durante a madrugada desta quarta (28) para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) no Centro de São Paulo.

Ricardo e Alípio tiveram prisão temporária decretada pela Justiça e o governo de São Paulo ofereceu recompensa de R$ 50 mil por informações sobre o paradeiro deles.

O delegado que investiga o caso, Oswaldo Nico, afirma que os dois suspeitos se separaram após terem cometido o crime. As buscas, segundo a Globo News, serão intensificadas na Baixada Santista, pois a suspeita é que Alípio esteja escondido no Guarujá.

A ex-mulher de Alípio afirmou ao Jornal Nacional que o ex-companheiro tem temperamento explosivo. Ela não quis ter o rosto nem o nome divulgado. "Ele tinha esses acessos de loucura, às vezes, chutava as coisas. Ele batia nas coisas, gritava, xingava, chamava atenção dos vizinhos nessas brigas", disse.

A jovem espera que ele se entregue à polícia e diz estar preocupada principalmente com a filha. "Ainda estou em choque com essa história toda, porque isso vai impactar muito na vida dela".

Morte

Ruas foi espancado e morto, segundo a polícia, às 22h25 de domingo, noite de Natal. Segundo testemunhas, o ambulante vendia salgados e refrigerantes do lado de fora da estação quando dois homens se desentenderam com ele e passaram a agredi-lo. O ambulante defendia moradores de rua, um deles uma travesti, que também foram agredidos pelos dois suspeitos.

O vendedor tentou correr até a bilheteria da estação na Estação Pedro II do metrô, mas foi atingido por vários golpes e caiu no local. Ele foi socorrido e levado a um hospital por agentes de segurança do Metrô, mas não resistiu aos ferimentos.(Com Agências)

Veja Também

Comentários