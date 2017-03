Suspeito de assediar jovem em Campo Grande é agredido e amarrado em placa

Um homem de 31 anos foi agredido por moradores e amarrado em uma placa de sinalização, na noite de quinta-feira (23), no bairro Parque dos Girassóis, em Campo Grande. Ele é suspeito de perseguir uma jovem que voltava do trabalho.



A atendente de telemarketing de 24 anos contou à polícia que notou o comportamento do suspeito quando ambos estavam no ônibus. Ela disse que viu o homem incomodar outras jovens e tentar abraçar uma delas.



Quando estava perto do local onde a atendente iria descer, o suspeito perguntou se ela não iria sair, ela o ignorou e desceu. Ele a seguiu e tentou falar com ela. A jovem entrou em casa, que fica perto do local, e o homem foi para um bar e de lá observava a residência da vítima.



A atendente de telemarketing ligou para o pai, que foi até a casa. Na rua, vários moradores agrediram o suspeito, que não soube identificar nenhum agressor. Quando a polícia chegou ao local ele estava amarrado e já não havia ninguém mais o agredindo.



O suspeito foi levado para atendimento médico, precisou de três pontos no lado esquerdo da cabeça e depois de liberado, foi autuado em flagrante por importunação ofensiva ao pudor.

