Servidor é indiciado após esconder 100 doses de vacina em bueiro

Um servidor da prefeitura de Terenos (MS) foi indiciado após esconder 100 doses da vacina da gripe em um bueiro. O delegado Fábio Leite Brandalise, responsável pelas investigações, disse nesta quinta-feira (11) que o lote foi avaliado em aproximadamente R$ 15 mil. O homem de 27 anos confessou o crime, alegou que não sabia a quantidade exata e que pretendia usar para vacinar a esposa, filho e outros parentes.

"A equipe encontrou as 100 doses escondidas em um bueiro na região da Vila Nasser, em Campo Grande. O motorista atua em Terenos e foi incumbido de buscar mil doses na capital, sendo que, quando retornou, ele retirou 100 achando que estava pegando somente 10. Em depoimento, ele ressaltou também que assustou quando percebeu a repercussão do fato, pois acreditou que ninguém perceberia o sumiço das doses e, por conta disto, escondeu o lote em um bueiro", afirmou o delegado.

Conforme a polícia, o furto ocorreu no dia 27 de abril. No outro dia, a prefeitura registrou a ocorrência. O suspeito teve uma outra viagem para Campo Grande no mesmo dia, quando trouxe as doses e as escondeu. Nesse período, a investigação ocorreu em sigilo.

O jovem foi indiciado por apropriação indébita qualificada pelo fato dele ter a posse dos objetos em razão do seu cargo. A pena para este crime ultrapassa cinco anos de reclusão. Ele não tinha antecedentes criminais.

A assessoria de imprensa da prefeitura confirmou o registro da ocorrência e disse que aguarda a apuração dos fatos por parte da Polícia Civil. As doses provavelmente serão descartadas.

