Segurança de universidade é detido para explicar posse de munições

Uma viatura do Batalhão de Choque, durante realização de rondas recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa estava com munições próximo a um condomínio residencial. A equipe policial se dirigiu ao local e comprovou o fato, sendo que a pessoa estava com um saco contendo 10 (dez) munições calibre 38 e 08 (oito) munições calibre 32, todas intactas.

Ao ser questionado sobre as munições, Hélio Alonso, de 41 anos, disse que pegou com a mulher de um vizinho e que uma pessoa iria comprar pelo valor de R$ 250. A mulher confirmou e disse que pertenciam ao marido que era segurança na Universidade Federal (UFMS) e também tinha uma arma.

Ao chegar em casa o segurança Willian Bastos disse que adquiriu as munições quando trabalhava em uma empresa de transporte de valor e que a arma encontrada em sua residência era para sua segurança.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos entregues à DEPAC PIRATININGA, , para tomada das devidas providências.

