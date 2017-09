Secretário de Cultura e Cidadania retira da delegacia obra apreendida

A obra “Pedofilia”, da exposição “Cadafalso”, apreendida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul durante exposição no Marco (Museu de Arte Contemporânea), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, foi retirada da delegacia no final da tarde desta sexta-feira (15) pelo secretário de Cultura e Cidadania do Estado, Athayde Nery.

O delegado Fábio Sampaio, responsável pela condução da ocorrência entendeu que o secretário Athayde Nery deverá ser fiel depositário da obra.

A condição de fiel depositário impõe ao secretário o dever de guardar a obra e impedir a sua exposição, não podendo ser devolvida à autora, salvo decisão judicial.

