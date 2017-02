Reforço policial e ações integradas garantem um dos carnavais mais tranquilos em Corumbá

A integração entre as forças policiais do Estado e do Município, que também recebeu reforço de 90 policiais militares de outras cidades, vem garantindo um dos carnavais mais seguros em Corumbá, na avaliação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Valdir Acosta, que acompanha a folia nesta fronteira com a Bolívia.

Policiamento montado faz rondas pelo circuito do carnaval, levando tranquilidade às pessoas que assistem aos desfiles ou shows.

“Em todo o Estado, esse período carnavalesco tem sido um dos mais tranquilos, resultado desse trabalho integrado, o melhor aparelhamento das nossas unidades com os investimentos do Governo do Estado e, sobretudo, as ações preventivas realizadas desde o início do ano”, disse o comandante, a fazer uma avaliação parcial da segurança pública.

Comandante-geral da PM, coronel Valdir Acosta: resultados positivos na segurança do carnaval.

Em Corumbá, percebe-se um clima de tranquilidade nas ruas, principalmente no circuito do carnaval, onde se concentram mais de 20 mil pessoas por noite, com famílias transitando entre o aparato policial – a pé e montado -, que ainda tem o reforço de centenas de seguranças de uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura.

Carnaval familiar

Segundo o comandante do 6º Batalhão da PM de Corumbá, tenente-coronel César Freitas Duarte, este é o carnaval mais seguro dos últimos anos, com base em dados estatísticos. No ano passado, cerca de 60 pessoas foram presas por dia por algum ato ilícito durante esse período. Até esta segura-feira, o número de detenções caiu pela metade.

Policiamento a pé e montado monitora diariamente o circuito do carnaval, com abordagens preventivas.

“Há menos pessoas brigando ou se envolvendo em algum tipo de desordem, não houve até agora nenhum homicídio ou crime grave”, disse o comandante. “Esse esforço combinado das forças policiais tem resultado neste carnaval familiar, onde também estamos tento uma participação ímpar do conselho tutelar na redução do envolvimento de menores com bebida alcóolica ou outros ilícitos”, acrescentou.

A Operação Carnaval em Corumbá, coordenada pela Polícia Militar, conta com a participação da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Polícia Ambiental, além da segurança privada. A cidade recebeu reforço policial de Campo Grande (policiamento montado), Jardim e Aquidauana.

Operações preventivas

O comandante do 6º BPM explicou que as ações preventivas, iniciadas em janeiro, refletem agora na tranquilidade com que ocorre o carnaval corumbaense. Nestas operações preventivas e ostensivas, chamadas Cidade Tranquila, foram retirados de circulação pessoas procuradas pela Justiça e apreensões de armas (de fogo e facas).

Policiais estão presentes diuturnamente em todos as áreas de grande concentração de pessoas no circuito do carnaval.

“Essa demonstração de força e presença das unidades de segurança do Estado, evitando o confronto de gangues e desarmando pessoas, contribui, de forma sobremaneira, com a diminuição dos índices de criminalidade na região”, reforçou o tenente-coronel. “Hoje a população local, os turistas e os irmãos bolivianos experimentam essa sensação de tranquilidade.”

