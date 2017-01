Rapaz é preso com maconha escondida em painel e para-choque de veículo

Juliano César Pedroso Cubilla, 19 anos, foi preso, na tarde de hoje, por policiais rodoviários federais, na BR-463, por volta das 13h, com 189 quilos de maconha, que estava em tabletes distribuídos no porta-malas, no painel e no para-choque de veículo.

O jovem seguia em um Astra GM quando foi abordado por policiais do Posto Capey, localizado no quilômetro 68 da via. Durante inspeção ao veículo policiais encontraram a droga distribuída nos compartimentos.

Questionado sobre o entorpecente o rapaz afirmou que ganharia R$ 5 mil para transportá-lo de Ponta Porã à Dourados. O rapaz foi encaminhado a Polícia Civil de Ponta Porã e responderá por tráfico de drogas.

