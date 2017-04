Rapaz é morto com quatro tiros em bairro de Campo Grande

Um rapaz de 23 anos foi morto com quatro tiros na madrugada desta sexta-feira (14), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Juliano Benites Rodrigues estava na frente de uma tabacaria, com uma amiga, quando o suspeito chegou e atirou.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 4h (de MS), quando a tabacaria estava fechada. O casal estava na calçada quando o suspeito chegou na garupa de uma motocicleta, atirou e fugiu. O rapaz foi atingido por três tiros nas costas e um na cabeça.

A família da vítima disse que suspeita que o atirador seja um um ex-cunhado de Juliano. Os dois já tiveram desentendimento e o rapaz foi ameaçado de morte há 30 dias. Familiares falaram ainda que Juliano tinha intenção de comprar um arma para se defender.

O crime foi registrado como homicídio qualificado pelo recurso que dificulte a defesa da vítima.

