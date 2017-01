Quadrilha de MS com participação de policial é presa com 240 kg de drogas

Uma quadrilha foi presa e 240 quilos de drogas apreendidos na noite de segunda-feira (9), em Campo Grande, depois que um policial de folga suspeitou de uma movimentação em uma lanchonete no bairro Aero Rancho. No grupo está um policial militar de 21 anos, lotado em Ponta Pora, na fronteira com o Paraguai, onde os entorpecentes foram adquiridos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os primeiros a serem presos foram duas mulheres e dois homens, um deles o policial. Eles estavam na lanchonete e foram abordados pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque). Com eles havia 3 quilos cocaína e pasta-base.

O grupo indicou à polícia o endereço onde estava o carro utilizado para transportar as drogas de Ponta Porã para Campo Grande. O veículo estava estacionado em frente à uma residência, na avenida Gunter Hans, perto do Hospital Regional e foi apreendido.



Os policiais suspeitaram que pudesse haver drogas na casa e entraram. Eles foram atacados por um cachorro, atiraram no animal e encontraram entorpecente no imóvel.

No forro da cozinha e do banheiro, no chão do quarto e dentro de um sofá foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando quase 234,8 quilos. Na casa também foram apreendidos 4,6 quilos de cocaína.



Quatro pessoas foram detidas no local, sendo outros dois homens e duas mulheres. A droga e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga. Sete foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação

