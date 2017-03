Publicada convocação de teste físico para Policiais Militares inscritos em seleção da Força Nacional

Os Policiais Militares de Mato Grosso do Sul que tiveram as inscrições deferidas no processo seletivo do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública estão convocados para participar do Teste de Aptidão Física (TAF). A informação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (2), pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Conforme a publicação, os candidatos devem observar rigorosamente as normas especificadas no item 6 do Edital nº 01/16-PM3/DFNSP e o Protocolo Geral Avaliação de Condicionamento Físico da Portaria nº 005/2015/GAB/DFNSP/SENASP/MJ. Para o teste, os candidatos serão organizados em ordem alfabética por posto e graduação.

A avaliação será composta de duas jornadas sendo:

Data: 14 de março de 2017 – 1ª jornada

a) Exercício: Natação Utilitária e Flutuação Vertical.

b) Horário: 9h

c) Local: União Beneficente dos Subtenentes e Sargentos das Forças Armadas (U.B.S.S.F.A)–Rua Terenos, nº. 481-Bairro Amambaí–Campo Grande/MS.

Data: 15 de março de 2017 – 2ª jornada

a) Exercícios 1: Flexão/isometria de braço na barra fixa para candidatos até 35 anos; os candidatos a partir de 36 anos poderão

optar pela Flexão/isometria de braço na barra fixa ou flexão de braço sobre solo;

b) Exercícios 2: abdominal supra; corrida de 12 minutos; Shuttle Run e Corrida de 50 metros.

c) Horário: 08h.

d) Local: CEDESC/FUNLEC – Rua Água Azul, Jardim Veraneio – Campo Grande – MS.

O candidato deverá se apresentar com o 5º uniforme (Educação Física) para a prática do exercício localizado, sendo que para o deslocamento em meio líquido e flutuação vertical o candidato deverá estar devidamente uniformizado com o uniforme 4° A, completo de instrução (calça de instrução, gandola de manga longa, camiseta branca, cinto de nylon, coturno e meias), todos previstos no Regulamento de Uniformes da PMMS (Decreto n. 1095, de 12 de junho de 1981).

A lista completa dos candidatos pode ser acessada a partir da página 4. Para a realização do TAF, o candidato deverá se apresentar munido do documento de identidade e atestado médico, expedido no prazo máximo de 30 dias, que autorize a realização do exercício físico. O edital reforça que será desclassificado o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para a realização do teste.

