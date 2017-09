Projeto de Educação para o Trânsito começa na segunda-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará nesta segunda-feira (18), o 8º Festival Temático de Trânsito – FETRAN Teatro do Mato Grosso do Sul.

O FETRAN, é o principal projeto de Educação para o Trânsito PRF e utiliza artes cênicas para conscientização de crianças e adolescentes sobre a importância da conduta de cada um no trânsito brasileiro. O projeto visa também promoção da Cultura, Cidadania e Artes.

O FETRAN na modalidade Festival de Teatro foi criado pela Polícia Rodoviária Federal no Estado o Mato Grosso no ano de 2004 e se consolidou como ação de Educação para o Trânsito que utiliza o teatro como ferramenta para sensibilizar a comunidade escolar a respeito da necessidade de se conhecer e cumprir as normas e leis que regem o trânsito brasileiro, contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro.

As atividades do FETRAN fortalecem a formação do público estudantil do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e particulares, transformando crianças e adolescentes em cidadãos conscientes e que, consequentemente, serão responsáveis pela redução dos índices de acidentes nas rodovias e demais vias do trânsito brasileiro

Em 2017, no Mato Grosso do Sul, o Festival já atingiu cerca de 20.000 pessoas em 29 municípios e 130 escolas, com 180 peças teatrais inscritas.

Para a Seletiva Final do FETRAN – TEATRO 2017, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 18, em Campo Grande/MS, foram selecionadas 15 peças teatrais de escolas dos municípios de Amambai, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Chapadão do Sul, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e Campo Grande.

A Superintendência Regional da PRF em Mato Grosso do Sul juntamente com o Governo do Estado, através do DETRAN-MS e da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, desenvolve o Festival em todo o Estado.

O tema para as campanhas educativas desenvolvidas em 2017 foi “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA”, firmado pelo DENATRAN. Dentro da Semana Nacional do Trânsito (25 de Setembro) e inserido na Década Mundial Para a Segurança no Trânsito – 2011/2020.

O evento será a partir de segunda-feira, dia 18, às 8h no Teatro Glauce Rocha, situado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na Cidade Universitária.

Veja Também

Comentários