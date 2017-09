PRF recupera veículo roubado em maio no estado de São Paulo

O veículo era um clone sendo a placa original de São Bernardo do Campo/SP com queixa de furto/roubo em 19/05/2017. / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de ontem (18), em Campo Grande/MS, um veículo roubado em maio.

A ocorrência foi na BR-262 km 304. Os policiais abordaram um Honda/Civic com placa aparente de São José do Rio Preto/SP, conduzido por um homem de 23 anos na companhia de outro de 24 anos.

O motorista não era habilitado e não apresentou a documentação do veículo. Em consulta aos sistemas da PRF e fiscalização ao automóvel observou-se adulterações em sinais de identificação do mesmo. O veículo era um clone sendo a placa original de São Bernardo do Campo/SP com queixa de furto/roubo em 19/05/2017.

O condutor informou que foi buscar o carro do cunhado e efetuar a troca pelo veículo em questão. O passageiro foi apenas como companhia.

Os dois homens foram encaminhados juntamente com o veículo para DEPAC Piratininga em Campo Grande/MS.

Veja Também

Comentários