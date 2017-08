PRF recupera em Campo Grande veículo roubado em Porto Alegre no ano passado

Na manhã dessa quarta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo/furto em Porto Alegre/RS.

O motorista, um homem de 24 anos, foi preso.

Em Campo Grande, na BR-163, os policiais abordaram o automóvel GM/Cobalt com placas aparentes de Nova Petrópolis/RS.

Foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração, placas originais de Porto Alegre, com ocorrência de roubo/furto registrada no dia 22 de outubro do nao passado, também na capital gaúcha.

O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.

