PRF recupera dois camionetes furtadas em Goiás

Foi constatado que as caminhonetes tinham registro de roubo/furto na cidade de Jataí/GO / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da manhã desta terça-feira (08), duas caminhonetes de luxo no km 267 da BR-163, em Dourados/MS.

Os policiais deram ordem de parada para ambos os veículos, onde o condutor do automóvel GM/S10 desobedeceu e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, os policiais interceptaram a caminhonete. Porém, o motorista conseguiu fugir. Foram encontrados 2 (dois) rádios portáteis no interior do carro.

A segunda caminhonete, uma VW/Amarok, era conduzida por um homem, de 29 anos. Em seu interior tinha 2 (dois) carregadores de rádio (que era compatível com os rádios encontrados na S10).

Foi constatado que as caminhonetes tinham registro de roubo/furto na cidade de Jataí/GO.

O motorista preso declarou ter comprado o veículo na cidade de Três Lagoas/MS, por uma quantia muito inferior ao de mercado e afirmou ainda que as caminhonetes seriam levadas ao Paraguai.

O homem, e as duas caminhonetes, foram encaminhados à Polícia Civil de Dourados/MS.

