PRF recupera caminhonete de luxo roubada no estado de SP

Na tarde de sábado (14), no km 600 da BR-262, em Miranda/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou o veículo Toyota Hilux CD, com placas de Guara/SP, que trafegava no sentido à fronteira com a Bolívia.

O documento do automóvel apresentado pelo motorista, de 38 anos, era falso.

Constatou-se que o carro corresponde à caminhonete Toyota Hilux CD, placas originais de São Paulo/SP, onde tinha registro de roubo/furto.

O carro seria levado para a Bolívia e seu valor de mercado no Brasil é de aproximadamente 165 mil reais.

O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS.

