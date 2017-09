PRF recupera caminhão roubado em São Paulo que seria levado para o Paraguai

Na tarde de quarta-feira (27), em Mundo Novo/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou um caminhão com registro de roubo/furto em Mairiporã/SP.

No km 07 da BR-163, os policiais rodoviários federais avistaram um caminhão Mercedes Benz/1938 S entrando em uma estrada que dá acesso ao Paraguai. Suspeitando da manobra, os agentes foram verificar e o condutor empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente, o motorista abandonou o veículo e fugiu para o mato não sendo possível localizá-lo.

O caminhão estava com placa de São Joaquim da Barra/SP. Porém, a equipe constatou que havia sinais de adulteração, sendo a placa original de Praia Grande/SP, com registro de roubo/furto no dia 11/05/2017 na cidade de Mairiporã/SP.

O caminhão foi entregue a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo/MS.

