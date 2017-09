PRF prende três homens flagrados com dois carros roubados na BR-163

Na manhã desta quarta-feira (27), no km 313 da BR-163 em Rio Brilhante/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com registro de roubo/furto no Estado de São Paulo/SP. Três homens foram presos.

Os policiais abordaram o veículo AUDI Q3 com placas aparentes de Ouro Fino/MG, conduzido por um homem, de 28 anos.

O condutor apresentou a carteira de habilitação vencida em 17/02/2017, e não apresentou a documentação do automóvel.

Os agentes constataram que o carro tinha sinais de adulteração, com placas originais de Santo André/SP onde possuía registro de roubo/furto na cidade de São Paulo/SP, no dia 31/08/2017.

Alguns minutos depois, a equipe abordou o automóvel Fiat/Punto ELX com placas aparentes de França/SP, conduzido por um homem, de 37 anos, em companhia do passageiro de 28

Foi constatado que o veículo tinha sinais de adulteração, e tratava-se do carro Fiat/Punto com placas originais de Sorocaba/SP, onde tinha registro de roubo/furto no dia 27/03/2017 também, em Sorocaba/SP.



Os policiais constataram ainda, que os condutores se conheciam e estavam viajando juntos com destino final Ponta Porã/MS. Os três ficaram hospedados no mesmo hotel em Campo Grande/MS, no dia 26/09/2017.

Os veículos, juntamente com os três homens, foram encaminhados para a Polícia Civil de Rio Brilhante/MS.

