PRF prende motorista com 350.000 maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta com 35.000 (trinta e cinco mil) pacotes (350.000 maços) de cigarros em carreta, no município de Paranaíba/MS; a carga tem valor estimado em R$ 1,7 milhões.

Ontem (06 de outubro), policiais realizavam patrulhamento da rodovia BR-497 e suspeitaram do veículo. Na abordagem o motorista alegou que estava com a carreta vazia, entretanto após vistoria na carroceria encontraram a carga de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O caminhão Volvo/FH 440, com placas de Prudentópolis/PR, era conduzido por um homem de 53 anos, que alegou ter carregado o ilícito na cidade de Ivinhema/MS e levaria até Uberaba/MG, onde receberia pelo crime.

A PRF ainda constatou que o veículo tinha elementos de identificação adulterados e documento com suspeita de inautenticidade.

Ainda o veículo possuía sistema de comunicação clandestina, possivelmente utilizado para facilitar o contrabando.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS, como suspeito pelos crimes de contrabando, receptação, uso de documento falso e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.

