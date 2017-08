PRF prende homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

No km 324 da BR- 163, em Rio Brilhante/MS, os policiais deram ordem de parada ao automóvel Fiat Punto / Divulgação

Na noite de domingo (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo e furto e prendeu um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No km 324 da BR- 163, em Rio Brilhante/MS, os policiais deram ordem de parada ao automóvel Fiat Punto com placas aparentes de Várzea Grande/MT, conduzido por um homem de 32 anos.



Foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração e tratava-se do veículo Fiat/Punto ELX placas originais de Brasília/DF, com registro de roubo/furto no dia 19/07/2017, também em Brasília/DF.

Foi dada a voz de prisão ao motorista, e encaminhado, juntamente com o veículo à Polícia Civil de Rio Brilhante/MS.

