PRF intercepta caminhão no Pantanal com 3 motos furtadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou três motocicletas nesta sexta-feira (5), no quilômetro 610 da BR-262, em Miranda – no Pantanal sul-mato-grossense, a 195 quilômetros de Campo Grande. Os veículos estavam sendo transportados em um caminhão baú. As motos haviam sido furtadas dias antes na capital sul-mato-grossense e seriam entregues em Corumbá, também no Pantanal.

Segundo a PRF, na entrevista com os ocupantes do veículo, motorista e passageiro apresentaram informações conflitantes e aparente nervosismo. A equipe, então, solicitou a abertura do baú para que fosse realizada uma verificação na carga.

Após revista, foram encontradas três motocicletas escondidas atrás de algumas de pilhas de caixas. As três apresentavam ocorrência de furto ou roubo.

Questionados, os ocupantes do caminhão afirmaram que pegaram as motos em Campo Grande e que levariam para Corumbá.

