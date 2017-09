PRF inicia nesta quarta-feira a Operação Independência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à zero hora desta quarta-feira (06 de setembro) a Operação Independência, estendendo-se até às 24h do domingo (10 de setembro).

As fiscalizações serão realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.670 quilômetros.

As ações foram planejadas levando em consideração os locais com maior incidência de acidentes e infrações graves, conforme a realidade de cada região. 10 (dez) Delegacias da PRF coordenarão as atividades das 22 (vinte e duas) Unidades Operacionais no Mato Grosso do Sul.

A finalidade da Operação será a redução de acidentes, principalmente os acidentes graves (com feridos graves ou morte). Terá ênfase a fiscalização de velocidade, fiscalização de embriaguez, fiscalização de motocicletas e fiscalização a ultrapassagens forçadas ou proibidas.

Reforço do efetivo foi planejado, com escala que proporcione maior presença de policiais nos pontos estratégicos e patrulhamentos ostensivos. Radares estáticos (móveis) serão utilizados em todas as rodovias federais para coibir o excesso de velocidade. Etilômetros (bafômetros) foram distribuídos para todas as Unidades Operacionais e serão empregados em todas as fiscalizações.

Cinema Rodoviário – Com foco na educação e prevenção de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, alcoolemia ao volante, entre outros. Em alguns postos, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Em continuidade às ações de enfrentamento a crimes, haverá emprego de Grupos Especializados em todo estado. No Mato Grosso do Sul a PRF, em conjunto com a SENASP, desenvolve a Operação Égide-Fronteiras para coibir crimes relacionados às fronteiras internacionais, reforçando a segurança na região e impedindo que drogas, armas e contrabando aumente a violência em grandes centros, especialmente no Rio de Janeiro, onde está em andamento a Operação Égide-Rio de Janeiro.



Restrição para tráfego de veículos longos



A fim de promover a fluidez do trânsito durante o feriado, quando há maior movimentação nas estradas, haverá restrição de tráfego para veículos longos (com excesso de dimensões e que trafegam com AET – Autorização Especial de Trânsito), nas rodovias de pista simples, nos seguintes períodos:

07/09/17 - Quinta-feira

06:00 a?s 12:00

10/09/17 - Domingo

16:00 a?s 22:00

Sobre restrições de tráfego, saiba mais em https://www.prf.gov.br/portal/policiamento-e-fiscalizacao/restricao-de-trafego



RECOMENDAÇÕES PARA VIAGEM SEGURA



- Planejamento da viagem – O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

- Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de parabrisa e luzes do veículo;

- Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da "hipnose rodoviária", na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora;

- Previsão do tempo – Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza gratuitamente informações sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br;

- Atenção redobrada – Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da estrada sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local.

- Descanso – Durma bem antes de qualquer viagem de automóvel. O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura.

- Cinto de segurança – Use sempre o cinto de segurança, este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

- Em todas as rodovias é obrigatório o acionamento do farol de luz baixa para trânsito, mesmo durante o dia.

Veja Também

Comentários