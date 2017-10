PRF divulga resultados da Operação 12 de Outubro

Nos 06 (seis) dias, a foram fiscalizados 4.357 veículos e 4.519 pessoas / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a “Operação 12 de Outubro” em todas as rodovias federais do país, da 00h de quarta-feira (11) até a 23h59 deste domingo (15).



No Mato Grosso do Sul a Operação teve início antecipado para 00h de terça-feira (10), em razão do feriado Estadual de 11 de outubro (Criação do Estado).



Para a redução de acidentes, principalmente os acidentes graves, e garantir segurança e fluidez do trânsito, a fiscalização focou ações para coibir o excesso de velocidade, o consumo de álcool por motoristas, e as ultrapassagens indevidas. Também foram desenvolvidas ações específicas de Educação para o Trânsito.



Em mais de 3.670 km (três mil e seiscentos e setenta quilômetros) de rodovias federais no Mato Grosso do Sul policiais trabalharam em revezamento diferenciado, aumentando a presença ostensiva em pontos críticos: com maiores índices de acidentes graves e infrações graves. Policiais que exercem atividades administrativas também foram empregados.



Nos 06 (seis) dias, a foram fiscalizados 4.357 veículos e 4.519 pessoas.



Em Educação para o Trânsito foram atingidas 2.566 pessoas com Cinema Rodoviário, Palestras e Abordagens Educativas.



A PRF registrou 24 (vinte e quatro) retiradas de animais da pista de rolamento.



AUTUAÇÕES



As autuações por infração de trânsito somaram 4.508 no total; dessas 2.651 foram por excesso de velocidade.



Ultrapassagens proibidas somaram 337 autuações; Não Uso de dispositivo de segurança (cinto de segurança e cadeirinha para crianças) somaram 152 atuações: Condutor sem Cinto de Segurança: 25; Passageiro sem Cinto de Segurança: 104; Criança sem a Cadeirinha: 23.



Por consumo de álcool 40 (quarenta) motoristas foram autuados e 9 (nove) foram presos.



O número de veículos recolhidos por infrações de trânsito totalizou 135 (cento e trinta e cinco).



ACIDENTES



Foram registrados, nas rodovias federais do Estado, 39 (trinta e nove) acidentes, sendo 6 graves (com feridos graves ou mortos) e 3 acidentes com mortos. Quatro pessoas morreram nesse feriado.



2017:

(PERÍODO DE 10 A 15/10/2017)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GRLw1nNh13ZRy_m5dUTU-5mkyCDp0FZEh7Nz_D-bwvQ/edit?usp=sharing

NÚMEROS DE ACIDENTES COM FERIDOS: 29

NÚMEROS DE ACIDENTES GRAVES (MORTOS OU FERIDOS GRAVES): 6

NÚMERO DE MORTOS: 4

NÚMERO DE FERIDOS TOTAL: 46



2016:

(PERÍODO DE 10 A 15/10/2016)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TZQO0FOyJRxSxDHUX6sSqTK8fIV4zDX29ygy1urLxN8/edit?usp=sharing



NÚMEROS DE ACIDENTES COM FERIDOS: 25

NÚMEROS DE ACIDENTES GRAVES (MORTOS OU FERIDOS GRAVES): 12

NÚMERO DE MORTOS: 3

NÚMERO DE FERIDOS TOTAL: 40



COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL



Operação de Combate à Exploração Sexual Infantil – Operação Domiduca



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, do dia 11 ao dia 15 de outubro, uma operação, em todo o Brasil, com ações de combate à criminalidade ao longo das rodovias federais e áreas de interesse estratégico, com foco no enfrentamento à vulnerabilidade ou a exploração sexual de crianças e adolescentes.



No Mato Grosso do Sul 3 (três) pessoas foram presas por suspeita de exploração sexual infantil e uma adolescente foi resgatada da condição de vulnerabilidade.



COMBATE AO CRIME



Além do emprego de Grupos Especializados no Combate ao Crime, no Mato Grosso do Sul se desenvolve a Operação Égide-Fronteiras, tendo como objetivo o combate ao crime na região de fronteira, somando esforços com a Operação Égide, que se desenvolve no Rio de Janeiro.



No período de 10 à 15, foram apreendidos 1.399 Kg de Drogas e 5 pessoas detidas por tráfico de drogas; Veículos (Adulterados, Apreendidos e Recuperados) somaram 48.