PRF cria serviço de Alerta para registros de carros roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) criou um serviço chamado ALERTA em seu site, para registro de carros roubados/furtados.



Se o veículo for roubado e o crime comunicado no Alerta, as informações serão enviadas para mais de 400 locais de blitz da Polícia Rodoviária Federal, além de 480 viaturas que possuem comunicação via satélite.



A probabilidade de recuperação de um veículo é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato, assim, o Sistema Alerta supre uma importante necessidade como uma eficiente ferramenta no combate ao roubo e furto de veículos.



Caso o furto/roubo do veículo a ser registrado tenha ocorrido há mais de 72 horas, verifique junto a Delegacia onde registrou a ocorrência se os dados já estão no sistema RENAVAM, que é a base nacional de cadastro de informações de veículos automotores.



O registro de um Alerta também pode ser feito por telefone. Basta ligar para o número da Polícia Rodoviária Federal, o 191, o site da PRF é o www.dprf.gov.br. É importante lembrar que o registro de Alerta não dispensa o registro na Polícia Civil.

