PRF chama atenção para retorno no final do feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou diversos acidentes graves nas rodovias do Mato Grosso do Sul, durante os três primeiros dias da Operação Independência. Os acidentes com mortes estão relacionados a falta de atenção e a infrações graves, como ultrapassagens proibidas e consumo de álcool.

A PRF fiscalizou mais de 3.231 veículos no feriado. Mais de 80 veículos foram recolhidos por infrações de trânsito. O trabalho de fiscalização já resultou em mais de 2.869 autuações por infrações diversas. Somente por excesso de velocidade, já foram autuados mais de 2.112 veículos. 03 (três) pessoas foram presas por consumo de álcool e 07 (sete) pessoas foram autuadas.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO -

A Operação Independência termina às 23h59 de domingo. O último dia deve concentrar maior fluxo de veículos, por isso haverá restrição de tráfego para veículos longos, nas rodovias de pista simples, das 16h às 22h, no domingo.



A PRF seguirá com as fiscalizações, priorizando coibir as infrações mais graves, como o excesso de velocidade, o consumo de álcool, uso do cinto pelo condutor e passageiros, ultrapassagens indevidas e infrações por motocicletas.



ACIDENTES

De 06/09 a 09/09 (manhã)

12 Acidentes Com Feridos;

3 Acidentes Com Mortos;

7 Acidentes Graves (com mortos ou feridos graves);

- Feridos e Mortos:

30 Pessoas Feridas;

5 Pessoas Mortas;

RESUMO DOS ACIDENTES COM MORTOS

1 – No dia 07, por volta de 03h30, na rodovia BR-060, km 203, em Camapuã, uma motocicleta, com dois ocupantes, colidiu em uma carreta que acabara de sair de um posto de combustíveis. Com a colisão os dois ocupantes da motocicleta morreram no local.

2- No dia 07, por volta de 17h30, na rodovia BR-163, km 490, em Campo Grande, uma colisão frontal resultou em mortes e feridos graves. Três veículos se envolveram no acidente, resultando na morte de duas pessoas, no local do acidente. Outras cinco pessoas foram feridas gravemente. Um motorista estava alcoolizado.

3 - No dia 08, por volta das 19h25, houve uma colisão frontal , na rodovia BR-262, km 374, em Terenos. Três veículos se envolveram no acidente e uma pessoa morreu no local. Outras 3 pessoas se feriram gravemente.

RECOMENDAÇÕES PARA OS MOTORISTAS

- Planejar o retorno, priorizando horários com menor fluxo nas rodovias;

- Não consumir álcool e estar descansado, pelo menos nas 24h que antecedem a viagem;

- Manter atenção unicamente na estrada, evitando distrações dentro do veículo, com celulares, aparelhos de som, etc. Recomenda-se manter os aparelhos no modo silencioso;

- Não exceder o limite de velocidade da via;

- Verificar o Cinto de Segurança de todos ocupantes do veículo, inclusive passageiros;

- Manter acionados os faróis de luz baixa durante toda viagem;

- Manter distância de segurança em relação aos demais veículos;

- Jamais ultrapassar havendo dúvida.

- Em caso de emergência, ligue 191.

