PRF apreendeu toneladas de maconha durante Operação Égide-Fronteiras, no MS

Na manhã de hoje (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande toneladas de maconha que eram transportadas em dois caminhões, no Mato Grosso do Sul.

Policiais Rodoviários Federais deslocavam-se de Dourados/MS à Bataguassu/MS, pela rodovia MS-376, entre os municípios de Deodápolis/MS e Invinhema/MS, e abordaram um caminhão M.Benz, cor azul, com placa de Paranavaí/PR, conduzido por um homem de 39 anos.

Em razão do nervosismo e informações conflitantes apresentadas pelo motorista durante a abordagem, os policiais realizaram buscas na carroceria do caminhão e encontraram, em meio a caixas de hortifrútis, várias bolsas contendo tabletes de maconha.

Diante do flagrante, o homem acabou relatando que viajava com outro motorista de um caminhão VW, cor branca.

Um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas da PRF foi utilizado para encontrar o segundo caminhão: Um VW, cor branca, conduzido por um homem de 35 anos, com placa de Presidente Epitácio/SP. Na carroceria deste caminhão também estavam caixas de hortifrútis, que ocultava grande quantidade de maconha.

Os dois presos relataram que iriam buscar laranjas no interior de São Paulo; diante do flagrante, confessaram que receberiam pelo transporte de maconha do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, até o estado de São Paulo.

Os caminhões com a droga e os motoristas estão sendo encaminhados para a Polícia Federal de Dourados/MS.

