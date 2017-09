PRF apreende quase 100 kg de maconha em Bataguassu

O Gol, com placa de Conchal/SP, exalava um odor característico do entorpecente / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de domingo (24) quase 100 kg de maconha em um veículo estacionado no pátio de um hotel na cidade de Bataguassu/MS.

Os policiais receberam informação que um automóvel VW/Gol no perímetro urbano da cidade estaria transportando maconha. Em ronda, os policiais encontraram um automóvel com as características no estacionamento de um hotel.

O Gol, com placa de Conchal/SP, exalava um odor característico do entorpecente. Seus ocupantes, um homem de 25 anos e uma menor de 16, estavam hospedados no hotel. Ambos admitiram que estavam transportando o ilícito. Segundo eles, a droga foi pega em Ponta Porã/MS e seria levada para Presidente Prudente/SP.

Ao todo foram encontrados 119 tabletes de maconha, que somaram 98,7kg (noventa e oito quilos e setecentos gramas) da droga. Ela estava disposta em uma caixa de som e em vários fundos falsos do carro.

O homem e a menor, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Bataguassu/MS.

Veja Também

Comentários