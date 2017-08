PRF apreende no fim de semana maconha, cocaína e cigarros contrabandeados

Toyota/Hilux roubda foi apreendida com mais 1,6 tonelada de maconha / Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal, durante a Operação Égide-Fronteiras apreendeu no final de semana seis Toneladas de maconha, 169 quilos de cocaína, 950 kg de agrotóxicos e 250 mil maços de cigarros contrabandeados, no Mato Grosso do Sul.

Esses resultados são de apreensões do órgão, desde a sexta-feira (18), no Mato Grosso do Sul.

A Operação é realizada desde o dia 8 de julho, em parceria com a SENASP, nos estados de fronteira: MS, PR, SC e RS, integrando Operação Égide-Rio de Janeiro.

Outras duas apreensões

Policiais rodoviários federais apreenderam no início da tarde desse domingo (20), em Maracaju/MS 1.622 kg de maconha em uma caminhonete roubada.

Os policiais realizavam ronda na rodovia BR-267, entre os municípios de Guia Lopes da Laguna e Maracaju, quando avistaram um veículo Toyota/Hilux com placa aparente de Camapuã saindo de uma estrada vicinal.

A equipe PRF suspeitou e deu ordem de parada, que foi atendida. Ao se aproximarem já foi possível visualizar o interior do veículo cheio de tabletes de maconha. O condutor de 37 anos foi preso.

No veículo, além da droga, que somou 1.622kg (mil seiscentos e vinte e dois quilos), os policiais rodoviários federais encontraram um rádio transmissor ilegal. A Hilux estava com seus sinais identificadores alterados e era produto de furto/roubo ocorrido na cidade de Nova Serrana/MG.

O homem, preso em flagrante, informou que foi contratado em Campo Grande/MS para pegar um veículo em Ponta Porã/MS e voltar para a capital sul-mato-grossense e receberia pelo serviço.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Maracaju/MS.

Meia tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu também no domongo (20), pela manhã, 511,4 quilos de maconha e recuperou veículo utilizado no transporte da droga.

Os policiais fiscalizavam na BR-463 km 07 em Dourados e deram ordem de parada a um Fiat/Strada com placa aparente de SP. O veículo não obedeceu e empreendeu fuga em área urbana. O condutor abandonou o automóvel e não foi encontrado.

A pick-up estava carregada com grande quantidade de tabletes de maconha, disfarçados em sacos de nylon: 511,4kg.

O veículo tinha registro de furto/roubo em 11/08/2017, na cidade de São Paulo/SP e juntamente a droga foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados/MS.

