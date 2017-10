PRF apreende, na BR-163, caminhão e semirreboque adulterados

Por Da Redação com assessoria , de Campo Grande

No final da manhã de segunda-feira (16), no km 40 da BR- 163, em Eldorado/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com sinais de adulteração.

O caminhão Volvo/FH com placas aparentes de Maringá/PR, atrelado ao semirreboque com placas também de Maringá/PR estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis e foi abordado pela equipe PRF.

No interior da cabine estava o condutor, um homem de 34 anos, que apresentou documentos dos veículos que apresentavam indícios de falsidade.

Os policiais constataram que os veículos possuíam sinais de adulteração, placas originais de Loanda/PR, onde tinha restrição judicial para trafegar.

No semirreboque foi encontrado ainda um compartimento oculto, provavelmente, destinado ao transporte de ilícito. O condutor declarou que o mesmo era utilizado para o transporte de cigarros.

O motorista, os veículos e os documentos falsos foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí/MS.