PRF apreende mais de 3t de maconha e skank sob carga de aveia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sábado (19), em Bataguassu/MS, mais de 3 toneladas de maconha e 23kg de skank junto a uma carga de aveia.



Os policiais fiscalizavam na BR-267 km 30 e deram ordem de parada a carreta Scania/RL 24 com placa de Araras/SP. O motorista não respeitou a ordem de parada sendo acompanhado e interceptado logo à frente.



O condutor, homem de 28 anos, se mostrou muito nervoso com abordagem e apresentou os documentos. A nota fiscal indicava se tratar de uma carga de aveia. Sob a carga lícita, os policiais encontraram sacas com tabletes de maconha, que totalizaram 3.803kg (três mil oitocentos e três quilos) da droga e 23kg de skank (supermaconha).



O motorista informou que pegou a carreta já carregada com a droga em Ponta Porã/MS e seguiria para São Paulo/SP, onde receberia pelo transporte.



O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Bataguassu/MS.

