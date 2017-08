PRF apreende maconha escondida em carga de milho

Durante a Operação Égide-Fronteiras, em o Mato Grosso do Sul, uma carga de maconha que seria levada para São Paulo/SP foi apreendida pela PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (12), em Dourados, prendeu grande carregamento de maconha que vinha escondida em uma carga de milho.

Os policiais abordaram, na BR-463 km 07, o veículo Iveco/Stralis, conduzido por um homem de 47 anos. Em consulta aos sistemas da PRF, a carreta apresentou restrição judicial, que ensejou uma vistoria minuciosa da equipe policial.

Sob a carga de milho, os policiais encontraram vários fardos com tabletes de maconha. O motorista informou que foi contratado em São Paulo, capital, para levar a carreta até Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e retornar com ela carregada até Tietê, interior paulista.

A droga será descarregada, pesada e então encaminhada para a Polícia Federal de Dourados.

