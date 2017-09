PRF apreende em Coxim carregamento milionário de cigarro contrabandeado e prende um motorista

Três carretas, sem os condutores, foram encaminhadas à Receita Federal e a carreta com motorista foi levada para a Polícia Federal de Campo Grande/MS. / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta sexta-feira (15), na rodovia BR-359 em Coxim/ MS, cerca de R$ 5 milhões em carga de cigarros contrabandeados.

Os policiais fiscalizavam no km 225 e abordaram uma carreta com placas de Mogi das Cruzes/SP, conduzida por um homem de 34 anos. Questionado sobre a carga, o condutor informou que eram cigarros contrabandeados do Paraguai.

Segundo ele, a carreta foi pega em Campo Grande/MS e seria levada para Belo Horizonte/MG, onde receberia pelo transporte.

Na sequência os policiais receberam denúncia de três carretas abandonadas no distrito de Silviolândia. Uma com placa de Joaquim Tavora/PR, outra de Alcantil/PB e a terceira, um caminhão tanque, de Guarapuava/PR. Ao verificarem a denúncia, constataram que as três também estavam carregadas de cigarros estrangeiros.

As quatro carretas tinham aproximadamente 2.200 caixas de cigarro, algo em torno de 1.100.000 (um milhão e cem mil) maços. Um prejuízo de R$ 5.500.00,00 (cinco milhões e cinquentos mil reais) aos contrabandistas.

Buscam foram realizadas na tentativa de localizar os motoristas, porém não foram localizados.

Três carretas, sem os condutores, foram encaminhadas à Receita Federal e a carreta com motorista foi levada para a Polícia Federal de Campo Grande/MS.

