PRF apreende dois veículos adulterados na BR-262

Dois automóveis adulterados foram apreendidos na noite de domingo. Um deles com registro de roubo/furto em Uberlândia/MG.

No km 141 da BR 262, em Água Clara/MS, foi abordado o veículo Chevrolet/Trailblazer, com placas aparentes de Dourados/MS, conduzido por um homem, de 23 anos, em companhia de dois passageiros de 19 e 20 anos.

A equipe constatou que o automóvel possuía características de veículo dublê. Verificou-se que a carroceria era do carro Chevrolet/Trailblazer, e tinha placas de Carlos Barbosa/RS. Portanto, a carroceria foi substituída ilegalmente.

O passageiro, de 20 anos, declarou que o veículo é de sua mãe que foi comprado regularmente em um leilão e foi vistoriado pelo Detran/MS, e por um funcionário de seguradora.

O condutor, o veículo e os passageiros, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS.

Também em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou o veículo Hyundai/HB20, com placa aparente de Goiânia/GO, conduzido por uma mulher, de 32 anos, tendo como passageiro uma criança, de 04 anos.

O automóvel apresentava características de dublê e, constatou-se tratar do veículo Hyundai/HB20, placas de Belo Horizonte/MG, com ocorrência de furto no dia 04/09/2017 cidade de Uberlândia/MG.

A motorista declarou que o carro pertence ao seu namorado e foi comprado em Campo Grande/MS, no início do mês de Setembro. Afirmou que viajou com o veículo para Uberlândia/MG, no dia 22 de Setembro para visitar uma amiga, estava retornando para Campo Grande/MS, onde reside.

Foi dada voz de prisão à condutora, que poderá responder pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

