PRF apreende carreta de óleo com 6,5 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de ontem (25), em Campo Grande, um grande carregamento de maconha. Os policias faziam fiscalização de rotina na BR-163, no km 454, quando abordaram um veículo Scania/R440 com placa de Mandaguaçu/PR, conduzido por um homem de 54 anos. O homem se mostrou bastante nervoso com a abordagem, o que levantou a suspeita dos policiais.

Em verificação ao veículo, foram encontrados vários fardos, no interior dos tanques, uma grande quantidade de maconha que somaram 6.540,7quilos. Foi necessário auxílio do Corpo de Bombeiros para abrir a lataria do tanque para retirar a droga.

Segundo o motorista, ele pegou o caminhão já carregado em Caarapó e levaria até a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, onde receberia pelo transporte do entorpecente.

O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Campo Grande.

