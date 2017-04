PRF apreende carga de R$ 14 milhões em cigarros

Carga ia para SP e MG. Veículos estavam com placas adulteradas, diz PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco carretas carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai, neste sábado (8), na região sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a PRF, a carga está avaliada em R$ 14 milhões.

O flagrante foi feito entre 1h e 2h (de MS) na BR-163, em Caarapó. Nos veículos, havia 2,8 milhões de maços, distribuídos em 280 mil pacotes.

Conforme a PRF, a mercadoria tinha notas fiscais, mas os policiais rodoviários federais descobriram que os documentos eram falsos para facilitar o contrabando.

Quatro homens foram presos e um conseguiu fugir. A quadrilha, de acordo com a PRF, levaria os cigarros para São Paulo e Minas Gerais.

Essa é considerada a maior apreensão de cigarros contrabandeados dos últimos três anos em Mato Grosso do Sul, segundo a PRF.

Existe pedido de busca e apreensão das carretas, porque elas foram compradas por financiamento, mas não foram pagas. Para burlar a fiscalização nas estradas, os contrabandistas adulteram as placas. Em um dos casos, a letra F virou E; em outro, o número 8, na verdade, era um 9.

Os presos devem ser autuados em flagrante por formação de quadrilha, contrabando, falsificação de documentos e falsificação de elementos identificadores veiculares.

Eles foram conduzidos para Polícia Federal (PF) de Dourados. As carretas com os cigarros contrabandeados deverão ficar temporariamente no Exército Brasileiro, em razão da quantidade aprendida.

