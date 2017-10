PRF apreende 8 kg cocaína em tanque de combustível

Da Redação com assessoria

Em vistoria ao veículo os policiais descobriram 8 (oito) tabletes de cocaína em seu interior - Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da tarde de ontem (19), em Terenos/MS, mais de 8kg de cocaína que seria levada para o Estado de São Paulo/SP.

Os policiais faziam ronda em Indubrasil, na BR-262 km 365, em Terenos/MS, quando abordaram um GM/Celta com placa de Corumbá/MS. O motorista, um homem de 55 anos, demonstrou um intenso nervosismo e respostas contraditórias acerca da viagem.

Em vistoria ao veículo os policiais observaram que o tanque de combustível havia sido manuseado. Ao ser questionado, o homem informou que haviam 8 (oito) tabletes de cocaína em seu interior.

No tanque os policiais retiraram 8 tabletes de cocaína que somaram 8,470kg (oito quilos e quatrocentos e setenta gramas) da droga. O condutor informou que pegou a droga com um estrangeiro em Corumbá/MS e levaria até a divisa com o estado de São Paulo. Ele disse ainda que seu filho fazia o serviço de batedor.

O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Campo Grande/MS.