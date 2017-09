PRF apreende 600 mil maços de cigarros na BR-163

Na madrugada desta sexta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 600 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

No km 130 da BR 163, em Naviraí/MS, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo Scania P/340 com placas de Maringá/PR, atrelado ao semirreboque com placas de Ourilândia do Norte/PA. O condutor percebeu que seria abordado e abandonou o caminhão ainda ligado e fugiu em direção a mata e sendo possível localizá-lo.

No interior do baú foram encontradas 1.200 caixas de cigarros sem qualquer documentação que se somaram 600 mil maços. Estima-se que o valor do prejuízo do contrabando foi em torno de 3 milhões de reais.

Foi constatado ainda que o semirreboque possuía sinais de adulteração.

O veículo e o cigarro contrabandeado foram encaminhados para a Polícia Federal de Naviraí/MS.

