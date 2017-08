PRF apreende 16 quilos de maconha com passageira de ônibus internacional

No final da tarde dessa terça-feira (22), no km 323, da BR-163, em Rio Brilhante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu vários tabletes maconha em um ônibus de viagem com itinerário Concepción/PY – São Paulo/SP.

No compartimento de bagagem os policiais encontraram 2 (duas) malas com vários tabletes de maconha, que eram de propriedade de uma mulher de 41 anos. Após pesagem, totalizou-se 15.960 kg da droga.

A passageira foi presa em flagrante, e poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

A mulher e a droga foram encaminhadas à Polícia Civil de Rio Brilhante/MS.

