PRF apreende 1,1 milhões de maços de cigarros na R-158 em Aparecida do Taboado/MS

Da Redação com assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quarta-feira (18), em Aparecida do Taboado/MS, duas carretas carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai e prendeu 2 homens.

Os policiais faziam fiscalização de rotina em um posto de combustíveis na BR-158 km 140 quando abordou dois homens no pátio do posto. Ao fiscalizarem os veículos sob suas responsabilidades, a equipe constatou que eram cigarros de origem estrangeira.

Na carreta Scania/R124 com placas de São Miguel do Iguaçu/PR tinha um homem de 46 anos como condutor. No veículo foram encontradas 900 caixas de cigarro, cerca de 450 mil maços, além de um equipamento de rádiocomunicação e a quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). O homem informou que levaria a carga até a cidade de Contagem/MG e receberia R$ 7 mil pelo serviço.

O caminhão Iveco/Stralis com placas aparentes de Bauru/SP tinha um homem de 37 anos como condutor. No veículo, tipo baú, foram encontrados 1.300 caixas de cigarros, cerca de 650 mil maços, um equipamento de rádiocomunicação e a quantia de R$4.307,00 (quatro mil trezentos e sete reais). O homem informou que a carga seria levada até a cidade de Goiânia/GO e receberia R$ 4 mil pelo serviço.

Os documentos dos veículos apresentados pelos condutores tinham indícios de inaltenticidade e em verificação aos itens de identificação veicular foram observadas adulterações.

Os dois homens foram presos e encaminhados, juntos com os veículos e a quantia de R$ 9.907,00 (nove mil novecentos e sete reais) em posse dos presos, para a Polícia Federal de Três Lagoas/MS.