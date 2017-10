PRF apreende 100 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Da Redação com assessoria

Na tarde de quinta-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu em Rio Verde de Mato Grosso/MS, 100 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai sem documentação fiscal.

No km 228 da BR-419, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW/7.110 com placas Campo Grande/MS, conduzido por um homem, de 38 anos.

Em fiscalização ao veículo, a equipe encontrou, no compartimento de carga do caminhão, 200 caixas de cigarros que totalizaram 100 mil maços do ilícito. O prejuízo para o contrabando foi cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O motorista declarou ter pego o caminhão em Aquidauana/MS, levaria até Coxim/MS, e lá receberia pelo transporte.

Nos compartimentos ocultos do veículo a equipe encontrou um rádio telecomunicador, um celular e a quantia de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

O veículo com o cigarro e condutor foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande/MS.