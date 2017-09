PRF alerta para incêndios às margens das rodovias

Ontem (21) a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar e Bombeiro Comunitário de Nova Andradina tiveram que controlar um incêndio que causava restrição de visibilidade e perigo aos motoristas.

Na BR-267, no km 194, próximo das 18h, a PRF foi acionada, através do telefone de emergência (191), e acionou Corpo de Bombeiros e Bombeiro Comunitário. Com os trabalhos, após 5h (cinco horas), os policiais e bombeiros conseguiram controlar o fogo.

A PRF solicita que qualquer evento dessa proporção seja informado através do telefone de emergência 191, da PRF, ou no telefone 193, do Corpo de Bombeiros.

Incêndios são comuns em época de seca e podem acarretar acidentes graves.

Recomendações:

- Eventos de restrição de visibilidade ou outros que possam causar acidentes devem ser comunicados às autoridades imediatamente, após o motorista estar em local seguro;

- Reduzir a velocidade - em situações em de prejuízo ao fluxo, o condutor deve reduzir a velocidade;

- Sinalizar possível parada – qualquer parada, mesmo sobre o acostamento deve ser sinalizada com os meios disponíveis, tais como: triângulo, pisca-alerta e faróis baixos;

- “Cortina de fumaça” – jamais parar sobre a pista de rolamento; para isso deve-se evitar entrar nas “cortinas de fumaças” formadas pelo incêndio, pois a restrição de visibilidade pode impossibilitar que o motorista tenha real noção do perigo;

- Acionar os telefones 193 e 191, nas rodovias federais.

