Preso tenta sair no lugar de outro e é identificado por agentes penitenciários na Máxima de Campo Grande

Servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) conseguiram impedir que um preso recebesse o benefício de progressão no lugar de outro detento, na manhã desta terça-feira (7), no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho – Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

Jaelson Rodrigues de Aquino, 33 anos, se apresentou no lugar de Maxwel Siles Ferreira, 35 anos, que havia recebido benefício de progressão para o regime semiaberto e passaria a cumprir pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira com outros 24 presos que ganhariam a semiliberdade a partir de hoje.

A descoberta foi feita durante a checagem na ficha disciplinar dos detentos. Apesar da semelhança física, os agentes penitenciários perceberam a troca ao fazerem a entrevista e checarem traços permanentes como tatuagens e cicatrizes.

A direção da penitenciária agora apura quais as circunstâncias do fato e se Maxwel, o real favorecido com o benefício de progressão, foi conivente. Jaelson foi alojado em cela disciplinar e irá responder pelo ato.

Para coibir possíveis trocas, devido ao grande número de presos no local, além do trabalho de identificação por parte dos agentes penitenciários, a direção do presídio já trabalha na implantação de um sistema biométrico de leitura digital para fazer a conferência dos presos, quando beneficiados para sair da unidade prisional.

O diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, destaca que “os agentes penitenciários têm, sempre, um grande desafio diário em suas funções e vencem com muita dedicação e competência as ‘ciladas’ preparadas pelos custodiados, merecendo o reconhecimento da instituição”.

