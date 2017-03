O presidente do diretório do PMDB de Caarapó, Luis Antônio Leite Fernandes, de 56 anos, foi assassinado na tarde desta quarta-feira (8), em uma estrada rural do município, localizado a 264 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a polícia, Luis Antônio estava de moto em uma estrada rural e foi surpreendido pelo assassino armado, que fez pelo menos dez disparos.

Ele estava sozinho e morreu no local. O suspeito do crime está sendo procurado e as causas do crime estão sendo investigadas.

