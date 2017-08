Policias do Choque prendem casal comercializando cocaína

Policias do Batalhão de choque prenderam na madrugada deste sábado prendeu um casal, juntamente com um adolescente, que comercializava cocaína na avenida Três Barras, no Bairro Lagoa Dourada em Campo Grande. Durante ronda na região, os policiais depararam com cinco pessoas em um veículo Gol, de placas HQH – 5489 e notaram atitudes suspeitas. Ao perceber a chegada dos policiais, dois indivíduos fugiram do local.

Durante a abordagem foi constatado que as três pessoas que ficaram no local haviam recebido pedido por telefone celular para repassar cocaína às duas pessoas que fugiram. No local foram encontrados com Leandro Fernandes Teixeira, de 24 anos e Thayna Vieira Peralta, de 22 anos, além do adolescente de 16 anos, três papelotes de cocaína.

Na casa de Leandro, no bairro Itamaracá, a polícia encontrou outros 41 papelotes da droga, que estava escondida no guarda-roupas do suspeito. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu dinheiro, celulares e o carro utilizado.

Na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) foi constatado que o menor teria a função de assumir a posse das drogas.

